В Краснодаре произошел пожар на территории летного училища, в оккупированном Енакиево упал самолет
Предварительно, одни россияне сбили других
Цаплиенко Телеграм-канал
Российские СМИ сообщают о том, что в Краснодаре в районе лётного училища возник пожар. В МЧС РФ заявили, что полыхает сухая трава. Есть информация, что огонь подступает к жилым домам.
В то же время в росСМИ также пишут о падении самолета над временно оккупированным Россией городом Енакиево Донецкой области (25 км от фронта). Предварительно – Су-34 оккупантов, который сбили сами оккупанты. Пилоты катапультировались, "мэр" города призвал жителей спуститься в укрытие.
Напомним, вечером в четверг, 2 марта, в районе подмосковной Коломны произошел мощный "хлопок", который услышали практически во всех районах города. Именно в этом населенном пункте находится Конструкторское бюро машиностроения, разработавшее оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М и гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
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