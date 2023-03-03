ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34
Постарались военнослужащие Никопольского полка!
місце падіння Су-34 в районі Єнакієвого
Командование Воздушных Сил ВСУ сообщает, что 3 марта 2023 года в районе временно оккупированного Енакиево, около 13.30, зенитчиками Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Схід" уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34
"Давно зенитчики Воздушных Сил не радовали такой сбитой целью! … Один из пилотов погиб, второй – готовится составить ему компанию!", сообщает командование.
Заметим, что Су-34 – двухместный истребитель-бомбардировщик, сконструированный для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника. Су-34 может взять на борт до 12 тонн боевой погрузки.
Согласно данным Генштаба ВСУ о военных потерях россиян после начала полномасштабного вторжения, это 302-й сбитый самолет армии РФ.
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