ВСУ сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщает, что 3 марта 2023 года в районе временно оккупированного Енакиево, около 13.30, зенитчиками Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Схід" уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34

"Давно зенитчики Воздушных Сил не радовали такой сбитой целью! … Один из пилотов погиб, второй – готовится составить ему компанию!", сообщает командование.

Заметим, что Су-34 – двухместный истребитель-бомбардировщик, сконструированный для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника. Су-34 может взять на борт до 12 тонн боевой погрузки.

Согласно данным Генштаба ВСУ о военных потерях россиян после начала полномасштабного вторжения, это 302-й сбитый самолет армии РФ.