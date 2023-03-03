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Командующий восточной группировкой войск Сырский посетил подразделения, которые ведут оборону Бахмута - ФОТО

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Оборона города продолжается

Командующий восточной группировкой войск Сырский посетил подразделения, которые ведут оборону Бахмута - ФОТО

t.me/landforcesofukraine

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Командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский работает в подразделениях, которые ведут оборону Бахмута.

Об этом сообщает пресс-центр сухопутных сил.

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Как отмечается, враг не покидает надежду захватить Бахмут и продолжает накапливать силы, чтобы занять город.

"Для захвата города российские захватчики кинули самые подготовленные подразделения ЧВК "Вагнера" и другие обычные части армии Российской Федерации. Интенсивные сражения сосредотачиваются в самом городе и вокруг него", - говорится в сообщении.

В Бахмуте командир заслушал сообщения от командиров о положении дел в подчиненных подразделениях, ознакомился с проблемными вопросами, касающимися увеличения защиты наших подразделений на линии фронта. Командир поддержал и поощрил ценными подарками защитников, которые в битвах Бахмута являются примером стабильности, мужества и героизма.

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В статье: война с россией Александр Сырский
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