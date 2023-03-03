Joma Ukraine: Удивлены и возмущены, что Joma Sport стала технспонсором одного из российских клубов

Официальный дистрибьютор испанской компании Joma в Украине прокомментировал презентацию изготовителем игровой формы для "Зенита".

"Уважаемые болельщики, мы не менее вас удивлены и возмущены новостью о том, что Joma становится техническим спонсором одного из российских клубов. Наша компания является 100% украинской, где работают настоящие патриоты Украины.

С первых дней войны мы поддерживаем наши Вооруженные Силы, закупая и передавая на фронт все, что необходимо для нашей победы. Некоторые наши сотрудники сейчас находятся в рядах ВСУ.

У нас нет двойного взгляда на эту ситуацию, наша позиция однозначна. Спонсорство российского спорта – это безответственные действия, которые мы не можем поддерживать. Но мы должны дождаться официальной информации.

Мы обратились в центральный офис компании Joma Sport за разъяснениями и официальным комментарием по поводу этой ситуации.

Спасибо за понимание, ООО "Спорт Сервис", – говорится в сообщении в инстаграме joma.com.ua.