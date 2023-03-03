Joma Ukraine: Удивлены и возмущены, что Joma Sport стала технспонсором одного из российских клубов
Joma стала техспонсором Зенита, что вызвало волну негодования в Украине
фото из свободных источников
Официальный дистрибьютор испанской компании Joma в Украине прокомментировал презентацию изготовителем игровой формы для "Зенита".
"Уважаемые болельщики, мы не менее вас удивлены и возмущены новостью о том, что Joma становится техническим спонсором одного из российских клубов. Наша компания является 100% украинской, где работают настоящие патриоты Украины.
С первых дней войны мы поддерживаем наши Вооруженные Силы, закупая и передавая на фронт все, что необходимо для нашей победы. Некоторые наши сотрудники сейчас находятся в рядах ВСУ.
У нас нет двойного взгляда на эту ситуацию, наша позиция однозначна. Спонсорство российского спорта – это безответственные действия, которые мы не можем поддерживать. Но мы должны дождаться официальной информации.
Мы обратились в центральный офис компании Joma Sport за разъяснениями и официальным комментарием по поводу этой ситуации.
Спасибо за понимание, ООО "Спорт Сервис", – говорится в сообщении в инстаграме joma.com.ua.
Напомним, что после того, как Joma стала техническим спонсором "Зенита",
Также отметим, что Joma является официальным техническим спонсором УАФ, то есть, одевает все сборные Украины.
По данным аналитической системы YouControl, владельцем ООО "Спорт Сервис" является член исполкома УАФ, президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко.
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