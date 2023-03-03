  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Joma Ukraine: Удивлены и возмущены, что Joma Sport стала технспонсором одного из российских клубов
В тренде

Joma Ukraine: Удивлены и возмущены, что Joma Sport стала технспонсором одного из российских клубов

Общие новости
(1 голосов)

Joma стала техспонсором Зенита, что вызвало волну негодования в Украине

Joma Ukraine: Удивлены и возмущены, что Joma Sport стала технспонсором одного из российских клубов

фото из свободных источников

Новина українською

Официальный дистрибьютор испанской компании Joma в Украине прокомментировал презентацию изготовителем игровой формы для "Зенита".

"Уважаемые болельщики, мы не менее вас удивлены и возмущены новостью о том, что Joma становится техническим спонсором одного из российских клубов. Наша компания является 100% украинской, где работают настоящие патриоты Украины.

С первых дней войны мы поддерживаем наши Вооруженные Силы, закупая и передавая на фронт все, что необходимо для нашей победы. Некоторые наши сотрудники сейчас находятся в рядах ВСУ.

У нас нет двойного взгляда на эту ситуацию, наша позиция однозначна. Спонсорство российского спорта – это безответственные действия, которые мы не можем поддерживать. Но мы должны дождаться официальной информации.

Мы обратились в центральный офис компании Joma Sport за разъяснениями и официальным комментарием по поводу этой ситуации.

Спасибо за понимание, ООО "Спорт Сервис", – говорится в сообщении в инстаграме joma.com.ua.

Напомним, что после того, как Joma стала техническим спонсором "Зенита", львовские "Карпаты" решили отказаться от сотрудничества с компанией.

Также отметим, что Joma является официальным техническим спонсором УАФ, то есть, одевает все сборные Украины.

По данным аналитической системы YouControl, владельцем ООО "Спорт Сервис" является член исполкома УАФ, президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко.

По теме
yellow-arrow
Шмыгаль уверен, что Украина за два года выполнит условия по членству, после чего "передаст мяч ЕС"
yellow-arrow
Футбол в условиях войны. УАФ представила документальный фильм "Игра несломленных". ВИДЕО
yellow-arrow
Командующий восточной группировкой войск Сырский посетил подразделения, которые ведут оборону Бахмута - ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зенит (Санкт-Петербург) Joma
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде