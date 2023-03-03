Президент Польши Дуда: Российские спортсмены несут ответственность за свою страну, за свой герб, флаг и гимн

Президент Польши Анджей Дуда высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

"Ситуация в мире спорта непростая. Мы прекрасно знаем, что в спорте принято относиться ко всем так, будто ничего не происходит. Мы изо всех сил стараемся донести до мира, что дело не только в том, что Россия ведёт войну. Дело и в том, что это война, которая, к сожалению, имеет поддержку значительной части российского общества. Не может быть, чтобы мир делал вид, что это нормальная ситуация и что российские спортсмены находятся в нормальной ситуации.

Конечно, кто-то скажет, что это не их вина. Это не так. Они российские спортсмены, и мне очень жаль, но поэтому они тоже несут ответственность за свою страну, за свой герб, флаг и гимн. Можно сказать, что люди наслаждаются различными благами, которые предлагает страна, но жизнь такова, что вы не только наслаждаетесь этими великими удовольствиями, но и несёте бремя.

Сегодня Россия для них бремя, и они должны мужественно нести это бремя и не требовать участия в международных спортивных мероприятиях", — сказал Дуда.