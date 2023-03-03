Президент Польши Дуда: Российские спортсмены несут ответственность за свою страну, за свой герб, флаг и гимн
Президент Польши высказал свое мнение относительно дисквалификации российских спортсменов
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Польши Анджей Дуда высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
"Ситуация в мире спорта непростая. Мы прекрасно знаем, что в спорте принято относиться ко всем так, будто ничего не происходит. Мы изо всех сил стараемся донести до мира, что дело не только в том, что Россия ведёт войну. Дело и в том, что это война, которая, к сожалению, имеет поддержку значительной части российского общества. Не может быть, чтобы мир делал вид, что это нормальная ситуация и что российские спортсмены находятся в нормальной ситуации.
Конечно, кто-то скажет, что это не их вина. Это не так. Они российские спортсмены, и мне очень жаль, но поэтому они тоже несут ответственность за свою страну, за свой герб, флаг и гимн. Можно сказать, что люди наслаждаются различными благами, которые предлагает страна, но жизнь такова, что вы не только наслаждаетесь этими великими удовольствиями, но и несёте бремя.
Сегодня Россия для них бремя, и они должны мужественно нести это бремя и не требовать участия в международных спортивных мероприятиях", — сказал Дуда.
Популярное сейчас
- ОК Юг – о свежем уничтожении техники РФ на Кинбурнской косе и новой тактике ракетных атак от врага
- Спонсор сборной Украины презентовал форму для Зенита. УАФ заявляла, что компания ушла из РФ
- По чью душу в Динамо пришел Рамадан, Шахтер купил нового Хвичу? Влог Роберто Моралеса
- В Минобороны РФ отреагировали на бавовну в Туапсе. ВИДЕО взрыва на нефтебазе и ФОТО с места удара
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
Новости по теме
- 13:50 Украинские Официально: Польша передала ВСУ свои первые танки Leopard 2, они уже в Украине
- 13:11 Украинские Особенные Leopard 2 от финнов, полная готовность Швеции и Польши, сроки по Challenger. Когда ВСУ получат танки и сколько их будет
- 14:35 Украинские Украина в НАТО, принятие капитуляции РФ в Переяславе. Как президенты Чехии и Польши видят окончание войны