После заявлений о войне в Украине, с Лаврова смеются уже и в Индии - ВИДЕО
Скучная лошадь Путина продолжает бег по цирковому кругу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министра иностранных дел России Сергея Лаврова осмеяли, когда он начал озвучивать кремлевскую пропаганду о войне РФ против Украины во время конференции в Индии.
"Война, которую мы пытаемся остановить, и которая была начата против нас с использованием украинского народа…" – сказал Лавров, после чего в зале начали смеяться.
В ходе выступления Лавров озвучил стандартный набор пропагандистских тезисов РФ – о том, что Россия была "вынуждена" вторгнуться в Украину, о якобы нежелании Киева выполнять Минские соглашения, о "защите" каких-то "русских людей" в Украине и прочее.
Позже спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал выступление Лаврова следующим образом: "Русский искусственный интеллект параллельного импорта выступил на мероприятиях G20 в Индии".
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