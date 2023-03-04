США объявили о новой помощи Украине с боеприпасами к HIMARS, гаубицам и Bradley
Очередной пакет на 400 млн долларов
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Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине на общую сумму 2 миллиарда долларов, который поможет усилить противовоздушную оборону.
Об этом говорится в заявлении Пентагона.
В частности, Соединенные Штаты предоставляют дополнительные беспилотные летательные аппараты, оборудование для борьбы с БПЛА и средствами радиоэлектронной борьбы, а также критические запасы боеприпасов для артиллерии и средств высокоточной стрельбы, которые усилят способность Украины отражать российскую агрессию.
Этот пакет помощи в сфере безопасности включает:
- Дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- Дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- Боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением;
- Беспилотный авиационный комплекс CyberLux K8;
- БПЛА Switchblade 600;
- БПЛА "Altius-600";
- БПЛА Jump 20;
- Средства противодействия БПЛА и обнаружения средств радиоэлектронной борьбы;
- Средства разминирования;
- оборудование для обеспечения защищенной связи;
- Финансирование обучения, технического обслуживания и содержания.
Помощь предоставляется в рамках Инициативы помощи в сфере безопасности Украине (USAI). В отличие от пакетов вооружений, которые берутся непосредственно из американских вооруженных запасов и могут быть быстро отправлены в Украину, пакеты USAI закупаются или заказываются в промышленности.
"Это объявление - начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных возможностей Вооруженным силам Украины", - отметили в Пентагоне.
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