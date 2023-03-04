Победа Кривбасса, осечка Наполи и новый лидер в Германии. Главные новости за 3 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 3-е марта.

В украинском чемпионате полноценно начался второй круг. В первой игре 16-го тура "Кривбасс" Юрия Вернидуба на домашнем стадионе в Кривом Роге принимал "Колос". До игры ковалевцы опережали соперника на два бала в таблице, однако после команды поменялись местами. Первый тайм получился относительно равным и скучным, однако после перерыва обе стороны прибавили. "Колос" сумел создать два неплохих момента, а "Кривбасс" так и вовсе забил - точный удар на счету Вернидуба после углового. Так поединок и завершился. "Кривбасс" поднялся на шестое место и ждет игр остальных конкурентов, "Колос" теперь седьмой.

Без пяти минут чемпион Италии "Наполи" оступился на своем поле. Коллектив Спаллетти принимал в пятницу "Лацио", который ныне тренирует экс-наставник неаполитанцев Маурицио Сарри. Команды провели достаточно равный матч, а исход встречи решил точный удар Весино на 67-й минуте. "Наполи" усилил натиск под конец, однако победить, или хотя бы сравнять счет, у них не вышло - 1:0 в пользу римлян. У команды Спаллетти ныне 65 балов в таблице и 18 очков отрыва от второго "Интера". "Лацио" идет на шестом месте.

В пятницу произошел центральный матч тура в Бундеслиге. "Боруссия" из Дортмунда до сегодня имела серию из девяти побед кряду, после чего к ним в гости пожаловал грозный "РБ Лейпциг", который сейчас тренирует экс-наставник "шмелей" Марко Розе. По итогам матча, победная серия Дортмунда лишь увеличилась. Команда Терзича сделала результат еще до перерыва, когда забили Ройс и Джан. "Быки" пытались вернуться в игру после перерыва, однако один гол Форсберга им особо не помог. 2:1 и "Боруссия" взлетает на вершину Бундеслиги, опережая "Баварию" на три бала.

Основной кипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан этой зимой перенес операцию по удалению межпозвоночной грыжи. По данным ТаТоТаке, его восстановление ныне идет по графику, однако несмотря на это, он точно пропустит старт второго полугодия. При лучших раскладах, в игру Георгий сможет вернуться к середине марта, а значит точно не успеет набрать форму к ближайшей игре сборной Украины. 23-го марта команда Ротаня проведет спарринг с "Брентфордом", а 26-го - встретится с Англией в рамках отбора на Евро-2024.