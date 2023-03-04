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"Как так случилось?" УАФ ждет объяснений от Joma по поводу новой формы Зенита

Общие новости
(1 голосов)

Вот и УАФ высказала свое мнение

"Как так случилось?" УАФ ждет объяснений от Joma по поводу новой формы Зенита

Новина українською

УАФ отреагировала на начало сотрудничества компании Joma с российским Зенитом.

Напомним, что Joma является официальным техническим спонсором УАФ, то есть, одевает все сборные Украины.

"Позиция УАФ Маркетинг относительно использования клубами страны-террориста формы бренда технического спонсора национальной сборной Украины.

Сегодня стало известно о презентации российским клубом "Зенит" новой формы бренда, являющегося техническим спонсором национальной сборной Украины. В этой связи "УАФ Маркетинг" направил в головной офис Joma запрос с просьбой дать объяснение по этой ситуации. В частности, имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и в целом разработке дизайна формы ФК "Зенит" (Санкт-Петербург), и как так случилось, что на презентованной форме российской команды красуется логотип Joma?

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"УАФ Маркетинг" надеется получить четкий ответ на этот вопрос в ближайшее время.

В то же время напоминаем, что похожая ситуация с использованием формы бренда Joma российскими клубами уже возникала в июле 2022 года. И тогда в ответ на запрос "УАФ Маркетинг" технический спонсор национальной сборной Украины заявил, что Joma остановила все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами в связи с началом полномасштабной военной агрессии РФ против Украины", - говорится в заявлении УАФ на Фейсбук.

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В статье: УАФ Joma
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Комментарии (2)
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Smooth da Hustler (Львів)
04.03.2023 в 01:47
Вони б...чекають.Розірвали контракт і знайшли іншу компанію, чекуни
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kalan-86 (Анкара)
04.03.2023 в 01:20
Якщо вони хочуть одягати терористів-то нехай собі одягають, знайдіть іншого виробника.
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