Силы обороны ликвидировали еще 820 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки
Захватчики не досчитались 43 единиц техники
Генштаб ЗСУ у Фейсбук
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны против Украины.
За пятницу было ликвидировано 820 человек. Также украинская армия уничтожила 43 единицы техники, в том числе один самолет и четыре танка.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 152190 (+820 за минувшие сутки) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3409 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6683 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2414 (+12) ед,
- РСЗО – 487 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 247 (+0) ед,
- самолетов – 302 (+1) ед,
- вертолетов – 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2066 (+5),
- крылатых ракет ‒ 873 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5289 (+8) ед,
- специальной техники – 230 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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