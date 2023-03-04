Силы обороны ликвидировали еще 820 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны против Украины.

За пятницу было ликвидировано 820 человек. Также украинская армия уничтожила 43 единицы техники, в том числе один самолет и четыре танка.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: