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Силы обороны ликвидировали еще 820 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

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Захватчики не досчитались 43 единиц техники

Силы обороны ликвидировали еще 820 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов за минувшие сутки

Генштаб ЗСУ у Фейсбук

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны против Украины.

За пятницу было ликвидировано 820 человек. Также украинская армия уничтожила 43 единицы техники, в том числе один самолет и четыре танка.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 152190 (+820 за минувшие сутки) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3409 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6683 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2414 (+12) ед,
  • РСЗО – 487 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 247 (+0) ед,
  • самолетов – 302 (+1) ед,
  • вертолетов – 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2066 (+5),
  • крылатых ракет ‒ 873 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5289 (+8) ед,
  • специальной техники – 230 (+0).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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