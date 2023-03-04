Немецкий концерн хочет построить в Украине завод по производству танков

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры по строительству танкового завода в Украине. Об этом заявил руководитель компании Армин Паппергер.

"Завод Rheinmetall может быть построен в Украине около 200 миллионов евро. Он мог бы производить до 400 основных боевых танков типа "Panther" в год", - сказал Паппергер.

Переговоры с украинским правительством он назвал "многообещающими". Руководитель концерна надеется на решение "в течение следующих двух месяцев".

Паппергер считает, что для победы Украине нужно от 600 до 800 танков. "Даже если Германия откажется от всех 300 танков Leopard 2, имеющихся у Бундесвера, этого все равно будет слишком мало", – сказал он.

Panther - это концепт нового танка, который концерн Rheinmetall представил летом 2022 года. Это - разработка на основе Leopard 2 и наиболее удобная для стран, уже имеющих на вооружении "Леопарды". Украина, как известно, в последующие месяцы должна получить первые такие танки от союзников.