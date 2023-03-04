В результате российских обстрелов в Днепропетровской области погибли двое людей
Есть существенные разрушения мирной инфраструктуры
Дніпропетровська ОДА (ОВА)
Сегодня, 4 марта, россияне обстреляли Никопольщину в Днепропетровской области.
Враг нанес несколько ударов по мирному населению и стрелял из тяжелой артиллерии и РСЗО. В результате обстрелов в Красногригорьевской общине погибли два человека. Это 57-летняя женщина и 68-летний мужчина. Также были повреждены 8 частных домов, 2 хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод.
В самом городе Никополь разрушений претерпел отель.
Последствия атак уточняются.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо – Ингулец 0:2. Новый лучший матч в истории команды с Петрового
- Динамо – Ингулец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 04.03.2023
- По чью душу в Динамо пришел Рамадан, Шахтер купил нового Хвичу? Влог Роберто Моралеса
- Буданов рассказал, что нужно ВСУ для достижения перелома в войне с РФ, и подходят ли Украине F-16
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
Новости по теме
- 00:08 Украинские США объявили о новой помощи Украине с боеприпасами к HIMARS, гаубицам и Bradley
- 22:34 Украинские После заявлений о войне в Украине, с Лаврова смеются уже и в Индии - ВИДЕО
- 22:15 Украинские Источник: ФИФА может разрешить легионерам в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами из Украины
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн