В результате российских обстрелов в Днепропетровской области погибли двое людей

Сегодня, 4 марта, россияне обстреляли Никопольщину в Днепропетровской области.

Враг нанес несколько ударов по мирному населению и стрелял из тяжелой артиллерии и РСЗО. В результате обстрелов в Красногригорьевской общине погибли два человека. Это 57-летняя женщина и 68-летний мужчина. Также были повреждены 8 частных домов, 2 хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод.

В самом городе Никополь разрушений претерпел отель.

Последствия атак уточняются.