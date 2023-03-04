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В результате российских обстрелов в Днепропетровской области погибли двое людей

Общие новости
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Есть существенные разрушения мирной инфраструктуры

В результате российских обстрелов в Днепропетровской области погибли двое людей

Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Новина українською

Сегодня, 4 марта, россияне обстреляли Никопольщину в Днепропетровской области.

Враг нанес несколько ударов по мирному населению и стрелял из тяжелой артиллерии и РСЗО. В результате обстрелов в Красногригорьевской общине погибли два человека. Это 57-летняя женщина и 68-летний мужчина. Также были повреждены 8 частных домов, 2 хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод.

В самом городе Никополь разрушений претерпел отель.

Последствия атак уточняются.

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В статье: война с россией
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