Зеленский: В марте Кабмин подготовит решения, необходимые общинам для бюджетной устойчивости

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 4 марта.

"Только что во Львове завершилось заседание Конгресса местных и региональных властей Украины. Это было сегодня очень представительное собрание. Были руководители центральных и местных органов власти, представители государственной власти и местных общин. Со всей нашей страны - всех регионов, всех частей.

Главные вопросы – безопасность, энергетика, социальная защита, финансовые вопросы. Антикоррупция. Все, что нужно для большей прочности наших институтов и для большей безопасности наших людей, – во всех смыслах слова "безопасность".

Договорились сегодня, что уже в марте Кабмин подготовит решения, необходимые нашим общинам для бюджетной устойчивости. Соответствующие изменения в закон о государственном бюджете Украины будут предложены Верховной Раде.

Сегодня же Кабмин на своем заседании, фактически объединившемся с заседанием Конгресса, утвердил Государственную антикоррупционную программу. Это системные шаги, которые дадут государству больше прозрачности, а обществу больше возможностей для взаимодействия с государством.

Продолжает здесь, во Львове, работу и стартовавшая вчера конференция United for Justice. Сегодня состоялось несколько панельных дискуссий, в частности о расследовании, наказании оккупантов за издевательство над людьми, за изнасилование и другие насильственные преступления, совершенные на оккупированной территории. Мир уже помогает нам с этими расследованиями. Но, конечно, нужно сделать еще очень-очень много. Не только чтобы установить всех преступников, не только чтобы наказать их, но и чтобы помочь людям, подвергшимся издевательствам, преодолеть этот удар и вернуться к нормальной жизни.

В соответствующей части конференции сегодня приняли участие первая леди Украины, президент Европарламента Роберта Мецолла, первая леди Латвии, спецпредставитель Генерального секретаря ООН, наши чиновники. Очень содержательная дискуссия.

Вместе с госпожой Мецолой сегодня встретились и с украинскими студентами шести львовских университетов.

Провел и переговоры с президентом Европейского парламента. Очевидно, что в этом году наше сотрудничество с европейскими институтами будет даже более содержательным, чем в прошлом году. Задача – максимально активно готовить все для членства нашего государства в Евросоюзе, увеличивать поставки оружия для Украины, усиливать санкции против России. И я благодарю госпожу Роберти Мецоли, всех наших друзей в Европе, кто помогает Украине на пути интеграции.

Благодарю всех, кто помогает укреплять безопасность Украины и усиливать наших воинов! Спасибо каждому и каждому, кто воюет за Украину, кто защищает нашу границу и кто утверждает справедливость для Украины своей точностью на поле боя, кто отвечает оккупанту активным огнем на террор.

Утром сегодня был на связи с командующими: фронт – это первый приоритет.

Особо отмечу бойцов, защищающих Бахмут. В частности, воинов 56-й отдельной мотопехотной бригады, 67-й и 93-й отдельных механизированных бригад и 77-й отдельной аэромобильной бригады. Благодарю вас, ребята! Слава всем украинским героям!

Спасибо Львову за это плодотворное время в городе. Благодарю Львовскую политехнику, где мы сейчас и где провели наш Конгресс. Спасибо университету Франкf, где была встреча со студентами. Всем благодарен", - рассказал президент.