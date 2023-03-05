Еще почти тысяча погибших и 45 единиц техники. Генштаб обновил потери россиян на войне

Генеральный штаб вооруженных сил Украины подытожил потери российских войск за минувшие сутки войны против Украины.

Всего за субботу было ликвидировано 930 человек. Также украинские военные уничтожили 45 единиц вражеской техники. В том числе пять танков и 12 артиллерийских систем.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

личного состава – около 153 120 (+930 за минувшие сутки) человек ликвидировано,

танков ‒ 3414 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 6692 (+9) ед,

артиллерийских систем – 2426 (+12) ед,

РСЗО – 488 (+1) ед,

средств ПВО ‒ 248 (+1) ед,

самолетов – 302 (+0) ед,

вертолетов – 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2071 (+5),

крылатых ракет ‒ 873 (+0),

кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5299 (+10) ед,

специальной техники – 232 (+2).