Количество погибших после российского удара по Запорожью возросло до 13 человек
Оккупанты ударили по жилому дому
Куртєв телеграм-канал
Число погибших в результате российского ракетного удара, произошедшего 2 марта в Запорожье, возросло до 13 человек. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Запорожской области.
"Из-под завалов дома специалисты ГСЧС деблокировали 13 погибших, из них одного 8-месячного ребенка", - говорится в сообщении.
Коммунальные службы вывезли более 853 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на городе происшествия оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших. Координацию сил и средств осуществляет мобильная оперативная группа ГСЧС Украины.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Цыганков получил третью лучшую оценку в составе Жироны за игру против Хетафе
- Гвардиола о своих игроках: Я не хочу их видеть, они не хотят видеть меня
- Не плач, моє серце, не плач, не муч свою душу картонну. Фоторепортаж с матча Динамо – Ингулец 0:2
- Дальность лучше, чем у HIMARS. Украина начала использовать ракеты собственного производства
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн