  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Количество погибших после российского удара по Запорожью возросло до 13 человек
В тренде

Количество погибших после российского удара по Запорожью возросло до 13 человек

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты ударили по жилому дому

Количество погибших после российского удара по Запорожью возросло до 13 человек

Куртєв телеграм-канал

Новина українською

Число погибших в результате российского ракетного удара, произошедшего 2 марта в Запорожье, возросло до 13 человек. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Запорожской области.

"Из-под завалов дома специалисты ГСЧС деблокировали 13 погибших, из них одного 8-месячного ребенка", - говорится в сообщении.

Коммунальные службы вывезли более 853 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на городе происшествия оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших. Координацию сил и средств осуществляет мобильная оперативная группа ГСЧС Украины.

По теме
yellow-arrow
Еще почти тысяча погибших и 45 единиц техники. Генштаб обновил потери россиян на войне
yellow-arrow
Зеленский: В марте Кабмин подготовит решения, необходимые общинам для бюджетной устойчивости
yellow-arrow
Видеодайджест за 374-й день войны от Генштаба ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией запорожье ракетная атака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде