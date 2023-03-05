Количество погибших после российского удара по Запорожью возросло до 13 человек

Число погибших в результате российского ракетного удара, произошедшего 2 марта в Запорожье, возросло до 13 человек. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Запорожской области.

"Из-под завалов дома специалисты ГСЧС деблокировали 13 погибших, из них одного 8-месячного ребенка", - говорится в сообщении.

Коммунальные службы вывезли более 853 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС на городе происшествия оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших. Координацию сил и средств осуществляет мобильная оперативная группа ГСЧС Украины.