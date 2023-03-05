ВСУ в субботу отразили более 130 атак врага

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 5 марта, сообщает, что за прошедшие сутки украинскими защитниками было отбито более 130 атак армии РФ на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В частности, на Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах Невского, Серебрянского лесничества и Билогоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Григоровка, Ивановское и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Маринка и Победа.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются и пытаются улучшить тактическое положение для возобновления наступления.

Украинская авиация за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам, 1 – по складу боеприпасов противника и 1 – по автомобильному мосту. Также наши защитники сбили 4 разведывательных и ударных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 района сосредоточения россиян, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, а также 2 станции РЭБ врага.

Россияне в субботу нанесли 6 ракетных и 24 авиационных удара, совершили более 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. Генштаб предупреждает, что угроза нанесения Российской Федерацией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.