Тен Хаг - об уходе Роналду: Всегда нужно мыслить стратегически. Это была моя ответственность
Для коуча была более важной атмосфера в команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал, как принимал решение об уходе португальского нападающего Криштиану Роналду:
"У меня были свои причины. Они были очевидны, и я также знал последствия. Это могло привести к негативному исходу — такое всегда возможно в футболе. Но я не беспокоился и хорошо спал, даже в эти ночи.
Я должен принимать решения относительно продвижения клуба и команды. Это моя работа и моя ответственность, я должен поддерживать такие решения. Конечно, мне приходится сталкиваться с последствиями и влиянием моих решений не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе.
Не всегда на их принятие есть много времени. Помню, в тот период у нас было 10 дней, чтобы я мог подумать, какой вариант будет лучшим. Всегда нужно мыслить стратегически. Но это моя работа, и это ответственность, которую я должен брать на себя", - сказал тренер.
Напомним, Роналду покинул "Манчестер Юнайтед" в ноябре прошлого года. В январе он подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Наср".
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