  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В ОК Юг сообщили, что россияне готовятся к новым ракетным атакам
В тренде

В ОК Юг сообщили, что россияне готовятся к новым ракетным атакам

Общие новости
(1 голосов)

Захватчики продолжают искать варианты новой тактики

В ОК Юг сообщили, что россияне готовятся к новым ракетным атакам

Открытые источники

Новина українською

Россияне ведут подготовку к проведению новых ракетных атак на территории Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Она отмечает, что на новую попытку нанести воздушный удар указывает количество ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве в Черном море.

“Какой она будет – это уже зависит от тактики, которую выберет командование врага. Потому что они уже поняли, что массированные атаки – это не тот результат, которого ожидают. Это огромные издержки и малая отдача. Поэтому, скорее всего, они будут использовать точечные атаки, как это было по Кременчугскому району”, - говорится в заявлении Гуменюк.

Спикер добавила, что при точечных атаках россияне поднимают в воздух авиацию при готовых ракетоносителях в море. Таким шагом захватчики пытаются отвлечь внимание, запутывая украинскую ПВО.

Кроме того, Гуменюк заявила о важности соблюдения правил поведения во время воздушных тревог.

Отметим, что по состоянию на утро 5 марта россияне держат в Черном море четыре ракетоносителя, общий залп которых может составлять 24 "Калибра".

По теме
yellow-arrow
Два украинских пилота прибыли в США для испытаний для обучения на F-16 – СМИ
yellow-arrow
Тен Хаг - об уходе Роналду: Всегда нужно мыслить стратегически. Это была моя ответственность
yellow-arrow
ВСУ в субботу отразили более 130 атак врага
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией ОК Юг Наталья Гуменюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде