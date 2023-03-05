В ОК Юг сообщили, что россияне готовятся к новым ракетным атакам
Захватчики продолжают искать варианты новой тактики
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Россияне ведут подготовку к проведению новых ракетных атак на территории Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
Она отмечает, что на новую попытку нанести воздушный удар указывает количество ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве в Черном море.
“Какой она будет – это уже зависит от тактики, которую выберет командование врага. Потому что они уже поняли, что массированные атаки – это не тот результат, которого ожидают. Это огромные издержки и малая отдача. Поэтому, скорее всего, они будут использовать точечные атаки, как это было по Кременчугскому району”, - говорится в заявлении Гуменюк.
Спикер добавила, что при точечных атаках россияне поднимают в воздух авиацию при готовых ракетоносителях в море. Таким шагом захватчики пытаются отвлечь внимание, запутывая украинскую ПВО.
Кроме того, Гуменюк заявила о важности соблюдения правил поведения во время воздушных тревог.
Отметим, что по состоянию на утро 5 марта россияне держат в Черном море четыре ракетоносителя, общий залп которых может составлять 24 "Калибра".
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