В ОК Юг сообщили, что россияне готовятся к новым ракетным атакам

Россияне ведут подготовку к проведению новых ракетных атак на территории Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Она отмечает, что на новую попытку нанести воздушный удар указывает количество ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве в Черном море.

“Какой она будет – это уже зависит от тактики, которую выберет командование врага. Потому что они уже поняли, что массированные атаки – это не тот результат, которого ожидают. Это огромные издержки и малая отдача. Поэтому, скорее всего, они будут использовать точечные атаки, как это было по Кременчугскому району”, - говорится в заявлении Гуменюк.

Спикер добавила, что при точечных атаках россияне поднимают в воздух авиацию при готовых ракетоносителях в море. Таким шагом захватчики пытаются отвлечь внимание, запутывая украинскую ПВО.

Кроме того, Гуменюк заявила о важности соблюдения правил поведения во время воздушных тревог.

Отметим, что по состоянию на утро 5 марта россияне держат в Черном море четыре ракетоносителя, общий залп которых может составлять 24 "Калибра".