Два украинских пилота прибыли в США для испытаний для обучения на F-16 – СМИ
Пока это только проверка навыков
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Два украинских пилота прибыло на одну из военных баз в Соединенных Штатах Америки. Их там проверяют на готовность начать обучение на истребителях разных типов, в том числе и на F-16. Об этом NBC узнал от двух конгрессменов и одного высокопоставленного чиновника.
На военной базе в Тусоне в штате Аризона летчики проходят тестирование на специальных симуляторах, благодаря которым проверяют их навыки. Эта программа не является обучающей, а направлена на демонстрацию имеющихся навыков пилотов.
"Программа заключается в оценке их способностей как пилотов, чтобы мы могли лучше посоветовать им, как использовать возможности, которые у них есть и которые мы им предоставили", - сказал один из собеседников.
В скором времени на эту базу могут прибыть еще 10 украинских летчиков – Вашингтон уже одобрил этот приезд.
Источник отмечает, что впервые в истории Пентагон проводит проверку навыков украинских пилотов на американской территории.
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