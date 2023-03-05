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Два украинских пилота прибыли в США для испытаний для обучения на F-16 – СМИ

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Пока это только проверка навыков

Два украинских пилота прибыли в США для испытаний для обучения на F-16 – СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Два украинских пилота прибыло на одну из военных баз в Соединенных Штатах Америки. Их там проверяют на готовность начать обучение на истребителях разных типов, в том числе и на F-16. Об этом NBC узнал от двух конгрессменов и одного высокопоставленного чиновника.

На военной базе в Тусоне в штате Аризона летчики проходят тестирование на специальных симуляторах, благодаря которым проверяют их навыки. Эта программа не является обучающей, а направлена на демонстрацию имеющихся навыков пилотов.

"Программа заключается в оценке их способностей как пилотов, чтобы мы могли лучше посоветовать им, как использовать возможности, которые у них есть и которые мы им предоставили", - сказал один из собеседников.

В скором времени на эту базу могут прибыть еще 10 украинских летчиков – Вашингтон уже одобрил этот приезд.

Источник отмечает, что впервые в истории Пентагон проводит проверку навыков украинских пилотов на американской территории.

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В статье: война с россией F-16
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Источник:
NBC

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