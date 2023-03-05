Десантники ликвидировали подразделение россиян, одетое в форму ВСУ

Бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на одном из важных направлений уничтожили подразделение российских захватчиков. У большинства из ликвидированных солдат обнаружены вещи, похищенные у украинских военных.

"Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили подразделение оккупантов на одном из важных направлений. На видео зафиксированы остатки разбитого подразделения и зачистку позиций противника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в большинстве ликвидированных российских военных замечены ботинки, элементы формы одежды и снаряжения ВСУ, очевидно, снятые с пленных или погибших украинских защитников.