Десантники ликвидировали подразделение россиян, одетое в форму ВСУ
Оккупанты пытались замаскироваться, но не удалось
Фото: Костянтина і Влади Ліберових
Бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины на одном из важных направлений уничтожили подразделение российских захватчиков. У большинства из ликвидированных солдат обнаружены вещи, похищенные у украинских военных.
"Воины 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили подразделение оккупантов на одном из важных направлений. На видео зафиксированы остатки разбитого подразделения и зачистку позиций противника", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в большинстве ликвидированных российских военных замечены ботинки, элементы формы одежды и снаряжения ВСУ, очевидно, снятые с пленных или погибших украинских защитников.
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