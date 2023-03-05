Россияне в очередной раз обстреляли Чугуевский и Купянский районы Харьковщины
Пострадали жилые дома
Запорізька ОВА
Российские войска продолжают обстреливать мирное население пограничных районов Харьковщины. За прошедшие сутки под огнем были населены пункты Чугуевского и Купянского районов.
"Сегодня утром враг еще раз обстрелял Купянск. Поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар. На месте работают спасатели, информация уточняется. Вчера, после 23:00, в результате вражеских обстрелов в Купянске было разрушено по меньшей мере 5 жилых домов, хозяйственные сооружения. Из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина", - отметил глава ОВА Синегубов.
Кроме этого, в результате вражеских обстрелов в Купянске повреждены здания образовательного учреждения и акушерского центра.
Популярное сейчас
- Ворскла - Заря 2:3. Невероятная развязка настоящей битвы
- Шахтер смотрит на восток, донорство Металлиста и омоложение Динамо. 10 трендов трансферного окна 2023 в УПЛ
- В ОК Юг сообщили, что россияне готовятся к новым ракетным атакам
- Спикер Восточной группировки войск ответил на вопрос о возможности отвода ВСУ из Бахмута
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО