Россияне в очередной раз обстреляли Чугуевский и Купянский районы Харьковщины

Российские войска продолжают обстреливать мирное население пограничных районов Харьковщины. За прошедшие сутки под огнем были населены пункты Чугуевского и Купянского районов.

"Сегодня утром враг еще раз обстрелял Купянск. Поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар. На месте работают спасатели, информация уточняется. Вчера, после 23:00, в результате вражеских обстрелов в Купянске было разрушено по меньшей мере 5 жилых домов, хозяйственные сооружения. Из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина", - отметил глава ОВА Синегубов.

Кроме этого, в результате вражеских обстрелов в Купянске повреждены здания образовательного учреждения и акушерского центра.