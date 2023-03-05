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Россияне в очередной раз обстреляли Чугуевский и Купянский районы Харьковщины

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Пострадали жилые дома

Россияне в очередной раз обстреляли Чугуевский и Купянский районы Харьковщины

Запорізька ОВА

Новина українською

Российские войска продолжают обстреливать мирное население пограничных районов Харьковщины. За прошедшие сутки под огнем были населены пункты Чугуевского и Купянского районов.

"Сегодня утром враг еще раз обстрелял Купянск. Поврежден объект транспортной инфраструктуры. Произошел пожар. На месте работают спасатели, информация уточняется. Вчера, после 23:00, в результате вражеских обстрелов в Купянске было разрушено по меньшей мере 5 жилых домов, хозяйственные сооружения. Из-за попадания снаряда в жилой дом погиб 65-летний мужчина", - отметил глава ОВА Синегубов.

Кроме этого, в результате вражеских обстрелов в Купянске повреждены здания образовательного учреждения и акушерского центра.

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В статье: Харьков война с россией ракетная атака
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