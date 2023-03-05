Генштаб: В высшем руководстве РФ назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия успехов на фронте

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 триста семьдесят пятых суток российского широкомасштабного вторжения.

Российская федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Враг и дальше нарушает нормы международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны.

В течение текущих суток противник нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза ракетных ударов врага остается высоковероятной по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает свои подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. Формирование наступательных группировок не обнаружено. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области; Студенок, Волковка, Атинское, Искрисковщина, Волфин и Садки - Сумской и Бударки, Ветеринарное, Стрелечья, Красное, Терново и Дворичанское на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе населённого пункта Белогоровка Луганской области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Не прекращает штурмы Бахмута и окрестных населенных пунктов. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах населенных пунктов Железнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Широкая Балка, Дружба, Григорьевка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области. Обстрелы подверглись 18 населенным пунктам, в частности, Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону,

На отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 35 районов населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области и Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения и повреждение гражданской инфраструктуры.

В высшем военном руководстве российской федерации назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте. В феврале текущего года путин присвоил командующему восточным военным округом Мурадову звание генерал-полковника за доклад об "успехах" 155 бригады морской пехоты на Угледарском направлении. Сейчас шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой. По имеющейся информации, руководство бригады и военнослужащие отказываются снова идти в бессмысленное наступление, в которое их отправляет бесталанное руководство – идти на штурм хорошо укрепленных позиций ВС Украины без какого-либо обеспечения и подготовки.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 2 пункта управления противника.