Зеленский: Эта неделя сделала украинскую победу еще ближе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 5 февраля.

"Эта неделя – очередная неделя, когда наши воины и каждый и каждая, кто помогает защищать государство, сделали украинскую победу еще ближе. Отражали штурмы, уничтожали оккупанта, взрывали враждебные позиции и логистику, берегли наши границы и города. Я благодарю каждого и каждого, кто сейчас в бою!Благодарю всех, чья жизнь дает спасение жизни Украины!

Особо отмечу и сегодня за храбрость, крепость и несгибаемость воинов, которые сражаются на Донбассе. Одно из самых трудных сражений. Мучительное и тяжелое. 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр", 77-я отдельная аэромобильная бригада, 56-я отдельная мотопехотная бригада, 5-й отдельный штурмовой полк. А еще наши нацгвардейцы, пограничники. 3-я бригада оперативного назначения Нацгвардии. Донецкий, Луганский, Краматорский пограничные отряды и сводные отряды "Дозор", "Волынь", "Чернигов". Спасибо, ребята! Благодарю всех армейцев, гвардейцев, пограничников, которые защищают наше государство на Бахмутском, Угледарском, Авдеевском, Северском, Сватовском, Лиманском и Запорожском направлениях.

Спасибо и каждому волонтеру, который помогает нашим ребятам сохранять стойкость! Спасибо всем нашим врачам, медицинским сестричкам, которые спасают жизнь и здоровье наших бойцов!

Выстоим, выгоним оккупанта, накажем их. Украина победит! Слава Украине!", – рассказал президент.