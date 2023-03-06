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ВСУ в воскресенье отразили 95 атак россиян на пяти направлениях

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Россияне за сутки нанесли вдвое больше авиационных ударов

ВСУ в воскресенье отразили 95 атак россиян на пяти направлениях

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 6 марта, сообщает, что за воскресенье украинские воины отразили более 95 атак россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В частности, оккупанты пытались наступать в районах Билогоровки и Невского Луганской области и Зализнянского, Дубово-Василовки, Орехово-Василовки, Бахмута и Ивановского Донецкой области.

Генштаб указывает, что враг продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, осуществлять артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения, пытается уничтожить критическую инфраструктуру Украины.

За прошедшие сутки россияне нанесли 27 авиационных и 4 ракетных удара. Совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения Россией ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В то же время украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 1 позицию средств противовоздушной обороны врага.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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