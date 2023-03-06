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Охота за БПЛА – 13 из 15 ночных дронов уничтожено. Генштаб – о потерях россиян за 5 марта

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ВСУ отстреливали не только личный состав оккупантов

Охота за БПЛА – 13 из 15 ночных дронов уничтожено. Генштаб – о потерях россиян за 5 марта

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 153770 (+650) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3423 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6703 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 2433 (+7) ед,
  • РСЗО – 488 (+0) ед,
  • средства ПВО – 250 (+2) ед,
  • самолетов – 302 (+0) ед,
  • вертолетов – 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2086 (+15), Силы ПВО ночью сбили 4 из 4 БпЛА оккупантов над Днепропетровщиной, сообщили в Воздушном командовании "Восток".
  • крылатые ракеты – 873 (+0),
  • корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5307 (+8) ед,
  • специальная техника – 234 (+2).

Данные уточняются.

Сегодня ночью силы ПВО сбили 13 из 15 запущенных дронов-камикадзе. Дроны запускали с северного направления, как отметил спикер Командования Воздушных Сил Игнат. На данный момент известно, что: в Харьковской области сбили 2 вражеских БПЛА. Без жертв и разрушений. В Днепропетровской области сбили 4 дрона. Разрушений и пострадавших нет.

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