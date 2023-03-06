Охота за БПЛА – 13 из 15 ночных дронов уничтожено. Генштаб – о потерях россиян за 5 марта
ВСУ отстреливали не только личный состав оккупантов
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 153770 (+650) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3423 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6703 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 2433 (+7) ед,
- РСЗО – 488 (+0) ед,
- средства ПВО – 250 (+2) ед,
- самолетов – 302 (+0) ед,
- вертолетов – 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2086 (+15), Силы ПВО ночью сбили 4 из 4 БпЛА оккупантов над Днепропетровщиной, сообщили в Воздушном командовании "Восток".
- крылатые ракеты – 873 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5307 (+8) ед,
- специальная техника – 234 (+2).
Данные уточняются.
Сегодня ночью силы ПВО сбили 13 из 15 запущенных дронов-камикадзе. Дроны запускали с северного направления, как отметил спикер Командования Воздушных Сил Игнат. На данный момент известно, что: в Харьковской области сбили 2 вражеских БПЛА. Без жертв и разрушений. В Днепропетровской области сбили 4 дрона. Разрушений и пострадавших нет.
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