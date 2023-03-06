В Белгород ночью заскочила бавовна: россияне заявили, что их ПВО сбила три ракеты
Жители испугались
Фото из открытых источников
В ночь на понедельник, 6 марта, в Белгородской области было неспокойно. Местный губернатор Вячеслав Гладков заявил, что в городе Новый Оскол сработало российское ПВО.
"В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбиты 3 ракеты. Последствия уточняются".
Также он заявил, что в результате инцидента осколочные ранения руки получил местный житель, пока тот получает медицинскую помощь. Есть повреждения от осколков фасадов и линии электропередачи в нескольких деревнях Новооскольского округа. На месте происшествия работают российские аварийные службы, сообщил российский губернатор.
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