После победы в финале WTA Костюк не пожала руку российской теннисистке Грачевой

Украинская теннисистка Марта Костюк завоевала первый трофей WTA в своей карьере, одержав победу на турнире WTA 250 в Остине (США). В финале украинка обыграла теннисистку из РФ Варвару Грачеву.

После победы украинка не сдержала эмоций и расплакалась на корте. Затем, поднявшись, Марта прошла мимо Грачевой, пожав руку судье и поаплодировав зрителям. Костюк вернулась и снова прошла мимо москвички, чтобы поприветствовать своих фанатов на трибунах.

Также Костюк отказалась от фото с Грачевой и наградами. Ранее Марта не жала руку своим белорусским соперницам.

Marta Kostyuk said she won't shake hands with Russians & she did that exactly even after winning her first title ???? pic.twitter.com/7W23wNp1JG