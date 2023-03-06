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"Вероятно, что-то затевают". В ОК Юг прокомментировали планы россиян в контексте ракетного удара

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В Черном море находятся четыре корабля РФ

"Вероятно, что-то затевают". В ОК Юг прокомментировали планы россиян в контексте ракетного удара

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Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона доложила актуальную обстановку в Черном море:

"За последние недели наблюдений применения "Калибров" не было, но это может свидетельствовать о том, что они что-то затевают. Остается четыре ракетоносителя на дежурстве. Это может свидетельствовать об использовании 24 "Калибров", но мы не гарантируем, что они все полностью снаряженные, как говорится, под завязку".

Она отметила, что российская армия поняла неэффективность своих массированных ракетных атак и ищет другие тактики. Она добавила, что российские корабли пытаются держаться подальше от досягаемости украинскими силами и рассредотачиваться в море.

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В статье: война с россией ОК Юг Наталья Гуменюк Калибр
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