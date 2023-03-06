"Вероятно, что-то затевают". В ОК Юг прокомментировали планы россиян в контексте ракетного удара
В Черном море находятся четыре корабля РФ
Открытые источники
Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона доложила актуальную обстановку в Черном море:
"За последние недели наблюдений применения "Калибров" не было, но это может свидетельствовать о том, что они что-то затевают. Остается четыре ракетоносителя на дежурстве. Это может свидетельствовать об использовании 24 "Калибров", но мы не гарантируем, что они все полностью снаряженные, как говорится, под завязку".
Она отметила, что российская армия поняла неэффективность своих массированных ракетных атак и ищет другие тактики. Она добавила, что российские корабли пытаются держаться подальше от досягаемости украинскими силами и рассредотачиваться в море.
Популярное сейчас
- ВСУ в воскресенье отразили 95 атак россиян на пяти направлениях
- Лига 1. Марсель добыл трудную победу в Ренне
- Рой Кин: Если бы меня победилии 7-0, я бы пропал без вести на несколько месяцев
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО
Новости по теме
- 10:38 Украинские В ОК Юг сообщили, что россияне готовятся к новым ракетным атакам
- 08:55 Украинские В ОК Юг рассказали о том, как РФ готовится к массированной атаке, и когда можно ожидать удар
- 10:03 Украинские В ОК Юг сообщили, что следующая массированная ракетная атака РФ может состояться 24 февраля