"Вероятно, что-то затевают". В ОК Юг прокомментировали планы россиян в контексте ракетного удара

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона доложила актуальную обстановку в Черном море:

"За последние недели наблюдений применения "Калибров" не было, но это может свидетельствовать о том, что они что-то затевают. Остается четыре ракетоносителя на дежурстве. Это может свидетельствовать об использовании 24 "Калибров", но мы не гарантируем, что они все полностью снаряженные, как говорится, под завязку".