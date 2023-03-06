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Россияне заставляют студентов ремонтировать их технику. Оккупанты не понимают маневры своих руководителей

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Сводка Генштаба

Россияне заставляют студентов ремонтировать их технику. Оккупанты не понимают маневры своих руководителей

Генштаб

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В Волновахе Донецкой области захватчики обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах местного профессионального технического училища. Студентов принудительно привлекают к ремонтным работам.

Об этом сообщил в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Для введения в заблуждение Сил обороны Украины враг маневрирует, передвигая колонны в районах населенных пунктов Новая Каховка (Херсонская область) – Армянск (временно оккупированная территория Автономной республики Крым).

Эти действия вызывают недовольство личного состава у российских оккупационных войск. Основная причина – в отсутствии достаточного количества топлива и даже намека на эффективность таких маневров.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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Источник:
Генштаб

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