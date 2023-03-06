Bild: Зеленский и Залужный имеют принципиально разные взгляды на оборону ВСУ в Бахмуте
Позицию Главнокомандующего разделяет большинство бойцов
Фото из свободных источников
Немецкое издание BILD сообщает, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным возник спор касательно Бахмутской битвы. Они имеют принципиально разные взгляды на сопротивление украинской армии на Бахмутском направлении.
По информации источника, Залужный несколько недель назад уже рекомендовал подумать о выходе ВСУ из Бахмута по тактическим соображениям. На фоне больших потерь россиян погибло много и украинских военных. Позицию Залужного разделяет, как утверждает BILD, большинство бойцов, удерживающих Бахмут.
Немецкие журналисты напоминают, что в декабре Зеленский назвал город "крепостью".
Популярное сейчас
- После победы в финале WTA Костюк не пожала руку российской теннисистке Грачевой
- Охота за БПЛА – 13 из 15 ночных дронов уничтожено. Генштаб – о потерях россиян за 5 марта
- Погром от Шахтера, позор МЮ, голы Кочергина и Зозули. Главные новости за 5 марта
- ОК Юг – о свежем уничтожении техники РФ на Кинбурнской косе и новой тактике ракетных атак от врага
- Компания, которая сделала для Месси 35 золотых айфонов - кто они? ФОТО
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО