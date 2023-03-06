Bild: Зеленский и Залужный имеют принципиально разные взгляды на оборону ВСУ в Бахмуте

Немецкое издание BILD сообщает, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным возник спор касательно Бахмутской битвы. Они имеют принципиально разные взгляды на сопротивление украинской армии на Бахмутском направлении.

По информации источника, Залужный несколько недель назад уже рекомендовал подумать о выходе ВСУ из Бахмута по тактическим соображениям. На фоне больших потерь россиян погибло много и украинских военных. Позицию Залужного разделяет, как утверждает BILD, большинство бойцов, удерживающих Бахмут.

Немецкие журналисты напоминают, что в декабре Зеленский назвал город "крепостью".