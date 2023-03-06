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Город-символ, кто кого истощает, можно ли доставлять БК. Последние комментарии по поводу ситуации в Бахмуте

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Некоторые издания разошлись в мыслях

Город-символ, кто кого истощает, можно ли доставлять БК. Последние комментарии по поводу ситуации в Бахмуте

Фото: Радіо Свобода / Автор невідомий

Новина українською

Украинские силы, вероятно, проводят ограниченный тактический отвод войск в Бахмуте, при этом рано делать оценки относительно намерений Украины о полном уходе из города. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны.

Также источник считает, что ВСУ истощают войска РФ в Бахмуте, создавая благоприятные условия для весеннего контрнаступления. В то же время, издание WSJ пишет о том, что это "Вагнер" под Бахмутом пытается истощить украинские силы – определенным образом план врага сработал.

Тем временем, украинские военные продолжают держать оборону в самой горячей точке на фронте в Украине. Ситуация там сложная, но возможность поставки сил обороны не нарушена, доставлять боеприпасы и вывозить раненых бойцов способы есть. Об этом рассказал спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире национального телемарафона в воскресенье, 5 марта.

Также руководитель Пентагона Остин отметил, что Бахмут имеет символическое значение, а не стратегическое и оперативное, его падение не обязательно будет означать, что россияне изменили ход этой борьбы.

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В статье: война с россией Бахмут
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