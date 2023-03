Британская разведка: РФ перебрасывает на фронт устаревшие Т-62 и БТР-50

Российские военные продолжают реагировать на тяжелые потери бронетехники, разворачивая танки Т-62. Существует реалистичная вероятность того, что даже подразделения 1-й гвардейской танковой армии, главной танковой силы России, будут перевооружены на Т-62, чтобы компенсировать предыдущие потери.

Была информация, что первая танковая армия РФ должна была получить следующее поколение ОБТ Т-14 Армата еще в 2021 году. В последние дни бронетранспортеры БТР-50, впервые поставленные на вооружение в 1954 году, также были идентифицированы в Украине.

С лета 2022 года около 800 Т-62 были изъяты с хранения, а некоторые получили модернизированные прицельные системы, которые, скорее всего, улучшат их эффективность ночью.

Однако оба типа старинной техники будут иметь много уязвимостей на современном поле боя, в частности из-за отсутствия современной динамической брони, как отмечает британская разведка.

