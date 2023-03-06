Британская разведка: РФ перебрасывает на фронт устаревшие Т-62 и БТР-50
Вместо танка "Армата"
Getty Images / Global Images Ukraine
Российские военные продолжают реагировать на тяжелые потери бронетехники, разворачивая танки Т-62. Существует реалистичная вероятность того, что даже подразделения 1-й гвардейской танковой армии, главной танковой силы России, будут перевооружены на Т-62, чтобы компенсировать предыдущие потери.
Была информация, что первая танковая армия РФ должна была получить следующее поколение ОБТ Т-14 Армата еще в 2021 году. В последние дни бронетранспортеры БТР-50, впервые поставленные на вооружение в 1954 году, также были идентифицированы в Украине.
С лета 2022 года около 800 Т-62 были изъяты с хранения, а некоторые получили модернизированные прицельные системы, которые, скорее всего, улучшат их эффективность ночью.
Однако оба типа старинной техники будут иметь много уязвимостей на современном поле боя, в частности из-за отсутствия современной динамической брони, как отмечает британская разведка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 March 2023— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 6, 2023
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