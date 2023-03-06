Глава МИД Венгрии: Орбан приедет в Киев после выполнения всех условий

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев состоится "после выполнения всех условий". Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу N1.

"Мы получили приглашение и ценим его и сейчас нужно выполнить техническую часть подготовительных работ. После выполнения всех условий визит может состояться, но сейчас мы находимся на этапе технической подготовки". "Недавно премьер-министр разговаривал с президентом Зеленским в Брюсселе. Мы всегда готовы к диалогу, надеемся, что диалог будет иметь смысл. Сейчас все готовим, посмотрим".

Отметим, что Орбан остается одним из немногих лидеров государств ЕС, не посетивших Киев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.