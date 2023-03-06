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Глава МИД Венгрии: Орбан приедет в Киев после выполнения всех условий

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Господина Виктора ранее пригласили в столицу

Глава МИД Венгрии: Орбан приедет в Киев после выполнения всех условий

фото из соцсетей

Новина українською

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев состоится "после выполнения всех условий". Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу N1.

"Мы получили приглашение и ценим его и сейчас нужно выполнить техническую часть подготовительных работ. После выполнения всех условий визит может состояться, но сейчас мы находимся на этапе технической подготовки".

"Недавно премьер-министр разговаривал с президентом Зеленским в Брюсселе. Мы всегда готовы к диалогу, надеемся, что диалог будет иметь смысл. Сейчас все готовим, посмотрим".

Отметим, что Орбан остается одним из немногих лидеров государств ЕС, не посетивших Киев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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В статье: война с россией Петер Сийярто Виктор Орбан
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Источник:
N1

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