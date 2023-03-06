Залужный и Сырский высказались за усиление позиций ВСУ в Бахмуте
Прошла Ставка
ОК Север
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 марта, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта.
Особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Оценивая ход оборонительной операции, Зеленский задал вопрос Валерию Залужному и Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте.
Кроме того, на заседании Ставки были рассмотрены вопросы поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.
Популярное сейчас
- ПСЖ против Баварии, Шахтер в ЛЕ и матч Днепр-1 -Динамо. Расписание футбола на 6-12 марта
- После победы в финале WTA Костюк не пожала руку российской теннисистке Грачевой
- Форвард Ювентуса был удален спустя 40 секунд после выхода на замену
- Советник Залужного – о контрнаступлении ВСУ, сроках окончания войны и возможности переговоров с РФ
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
- Компания, которая сделала для Месси 35 золотых айфонов - кто они? ФОТО
Новости по теме
- 09:34 Украинские Зеленский и Залужный обратились к украинцам на годовщину полномасштабного вторжения РФ
- 16:15 Украинские Зеленский: Ракеты над территорией Молдовы и Румынии - это вызов НАТО
- 21:25 Украинские Зеленский провел заседание Ставки: обсуждались ситуация Бахмуте, планы врага и новые главы ОВА