Залужный и Сырский высказались за усиление позиций ВСУ в Бахмуте

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 марта, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта.

Особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Оценивая ход оборонительной операции, Зеленский задал вопрос Валерию Залужному и Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте.

Кроме того, на заседании Ставки были рассмотрены вопросы поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.