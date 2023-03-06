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Залужный и Сырский высказались за усиление позиций ВСУ в Бахмуте

Общие новости
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Прошла Ставка

Залужный и Сырский высказались за усиление позиций ВСУ в Бахмуте

ОК Север

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 марта, провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта.

Особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Оценивая ход оборонительной операции, Зеленский задал вопрос Валерию Залужному и Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте.

Кроме того, на заседании Ставки были рассмотрены вопросы поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Валерий Залужный
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Источник:
president.gov.ua

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