"Возможно, срочная служба нам больше не нужна". Резников – о потенциальных реформах в ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников дал обширное интервью изданию Liga.net. В частности, он отметил следующее:

"Я убежден, что нам нужно готовиться к изменению в правовом плане и в культуре поведения нашей нации после победы. К сожалению, физически враждебная страна, которая является нашим соседом, не полетит в космос. Даже со всеми изобретениями Илона Маска. И она будет мечтать о реванше. Поэтому единственный залог неповторения такого вторжения – это мощный сектор сил безопасности и обороны, а также понятная концепция армии резервистов. Таким образом живет Швейцария".

"Поэтому я убежден, что наоборот – культура военной профессии должна стать трендом. Как в Израиле, например. Возможно, срочная служба нам больше не нужна. Но каждый молодой человек в 18 лет начинает проходить специальные курсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, слаживание. Далее учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации. Хочешь быть пулеметчиком – развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов – давай".

"Ходить в тир – эта культура должна быть. Должны работать тиры, чтобы все умели ловко пользоваться огнестрельным оружием. Нужно завершить реформу, и официально зарегистрированное огнестрельное оружие должно быть у населения, конечно, с прохождением проверок у психиатра, нарколога и правоохранительных органов".

"Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он 10 раз подумает. Поэтому военные кафедры точно нужны. Возможно, нужно думать об их специализации".