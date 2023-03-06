  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Пентагон: Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое и оперативное
В тренде

Пентагон: Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое и оперативное

Общие новости
(1 голосов)

Его падение не обязательно будет означать, что Москва возобновила динамику своих военных усилий

Пентагон: Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое и оперативное

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что город Бахмут имеет больше символическое значение, чем оперативное, и его падение не обязательно будет означать, что Москва возобновила динамику своих военных усилий.

Читайте такжеГлава Пентагона: США готовят мотобригады ВСУ, у них будет возможность прорвать оборону России

Об этом он сказал во время визита в Иорданию, передает Reuters.

"Я думаю, что это больше символическое значение, чем стратегическое и оперативное", - сказал Остин журналистам, добавив, что он не берется прогнозировать, будет ли Бахмут захвачен российскими войсками, или когда именно.

Падение Бахмута не обязательно будет означать, что россияне изменили ход этой борьбы", - добавил Остин.

По теме
yellow-arrow
Долгополов: Ломаченко za мир, протиv vойны. Спорт вне политики, да, Вася?
yellow-arrow
Россияне на камеру расстреляли украинского пленного. В ОП обещают расплату
yellow-arrow
"Возможно, срочная служба нам больше не нужна". Резников – о потенциальных реформах в ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Ллойд Остин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде