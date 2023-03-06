Пентагон: Бахмут имеет больше символическое значение, чем стратегическое и оперативное
Его падение не обязательно будет означать, что Москва возобновила динамику своих военных усилий
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Министр обороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что город Бахмут имеет больше символическое значение, чем оперативное, и его падение не обязательно будет означать, что Москва возобновила динамику своих военных усилий.
Об этом он сказал во время визита в Иорданию, передает Reuters.
"Я думаю, что это больше символическое значение, чем стратегическое и оперативное", - сказал Остин журналистам, добавив, что он не берется прогнозировать, будет ли Бахмут захвачен российскими войсками, или когда именно.
Падение Бахмута не обязательно будет означать, что россияне изменили ход этой борьбы", - добавил Остин.
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