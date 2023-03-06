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Россияне на камеру расстреляли украинского пленного. В ОП обещают расплату

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Последними словами украинского воина были "Слава Украине"

Россияне на камеру расстреляли украинского пленного. В ОП обещают расплату

фото из свободных источников

Новина українською

Российские оккупанты расстреляли украинского военного за его слова "Слава Украине". В Офисе президента пообещали отомстить за его смерть.

Об этом пишет Telegram-канал главы ОП Андрея Ермака.

В понедельник, 6 марта, соцсетями начало распространяться видео, на котором украинский военный, попавший в плен окупантов, говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов захватчики расстреляли украинца.

На убийство украинского военного отреагировали в ОП.

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"Военные преступления культивируются в России. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство попавшего в плен человека - еще один пример этого", - написал Ермак.

Он заявил, что за каждое совершенное Россией военное преступление будет расплата, от которой никто не скроется.

Напомним, российская сторона не предполагает участия международных организаций в обменах пленными . Поэтому эти вопросы решаются в двустороннем порядке только между Украиной и РФ.

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В статье: война с россией Андрей Ермак
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
06.03.2023 в 17:54
Усім відомо, що "подлей катсапа зверя нет". А хлопця треба опізнати та нагородити, хоча би й посмертно. Єрмаку не вірю, про розплату.
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