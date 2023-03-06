Сырский: Бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ВСУ в Бахмуте уменьшили наступательный потенциал противника.

Об этом сообщает Military Media Center.

"Враг бросил в бой дополнительные силы Вагнера. Наши воины мужественно отстаивают позиции на севере Бахмута, пытаясь не допустить оцепления города", - отметил он.

По словам Сырского, бои за Бахмут достигли высочайшего уровня напряжения.

Командующий подчеркнул, что украинское сопротивление на этом плацдарме продолжается уже несколько месяцев.