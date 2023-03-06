Сырский: Бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения
ВСУ пытаются не допустить оцепления города
Фото: Радіо Свобода / Автор невідомий
Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ВСУ в Бахмуте уменьшили наступательный потенциал противника.
Об этом сообщает Military Media Center.
"Враг бросил в бой дополнительные силы Вагнера. Наши воины мужественно отстаивают позиции на севере Бахмута, пытаясь не допустить оцепления города", - отметил он.
По словам Сырского, бои за Бахмут достигли высочайшего уровня напряжения.
Командующий подчеркнул, что украинское сопротивление на этом плацдарме продолжается уже несколько месяцев.
"Все это время попытки врага захватить город разбивались об устойчивости наших воинов. Наши защитники нанесли значительный урон врагу, уничтожили большое количество техники, заставили бросать в бой лучшие штурмовые подразделения Вагнера и уменьшили наступательный потенциал противника", - добавил Сырский.
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