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Малиновский, Усик, Зозуля отреагировали на расстрел россиянами украинского пленного воина

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Россияне - нелюди

Малиновский, Усик, Зозуля отреагировали на расстрел россиянами украинского пленного воина

фото из соцсетей

Новина українською

В понедельник, 6 марта, соцсетями начало распространяться видео, на котором попавший в плен оккупантов украинский военный говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов оккупанты расстреляли безоружного украинца.

На убийство пленного украинского военного отреагировали ряд украинских спортсменов.

Руслан Малиновский в своем Твиттере опубликовал сообщение со словами "Героям Слава", что очевидно ответ на последние слова украинского воина.

Чемпион WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) также отреагировал на новость о расстреле украинского военнопленного.

"Ответ воина. Слава Украине. Царство небесное герою", – сказал Усик.

Малиновский, Усик, Зозуля отреагировали на расстрел россиянами украинского пленного воина - изображение 1

Роман Зозуля также отреагировал на преступление рашистов:

"Ярость и боль от видео с казнью нашего воина. Рашисты расстреливали украинских патриотов сотни лет. И срока давности у подобных преступлений нет. Отомстим за каждого и будут навеки прокляты рашистские потомки.

Вечное уважение и память Герою!", - написал Зозуля.

Малиновский, Усик, Зозуля отреагировали на расстрел россиянами украинского пленного воина - изображение 2
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В статье: Роман Зозуля Руслан Малиновский Александр Усик война с россией
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Комментарии (1)
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citizen (Prolisky)
07.03.2023 в 00:17
А шо Вася?
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