Малиновский, Усик, Зозуля отреагировали на расстрел россиянами украинского пленного воина

В понедельник, 6 марта, соцсетями начало распространяться видео, на котором попавший в плен оккупантов украинский военный говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов оккупанты расстреляли безоружного украинца.

На убийство пленного украинского военного отреагировали ряд украинских спортсменов.

Руслан Малиновский в своем Твиттере опубликовал сообщение со словами "Героям Слава", что очевидно ответ на последние слова украинского воина.

Героям Слава! — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) March 6, 2023

Чемпион WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) также отреагировал на новость о расстреле украинского военнопленного.

"Ответ воина. Слава Украине. Царство небесное герою", – сказал Усик.

Роман Зозуля также отреагировал на преступление рашистов:

"Ярость и боль от видео с казнью нашего воина. Рашисты расстреливали украинских патриотов сотни лет. И срока давности у подобных преступлений нет. Отомстим за каждого и будут навеки прокляты рашистские потомки.

Вечное уважение и память Герою!", - написал Зозуля.