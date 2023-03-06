Малиновский, Усик, Зозуля отреагировали на расстрел россиянами украинского пленного воина
Россияне - нелюди
фото из соцсетей
В понедельник, 6 марта, соцсетями начало распространяться видео, на котором попавший в плен оккупантов украинский военный говорит: "Слава Украине". Сразу после этих слов оккупанты расстреляли безоружного украинца.
Руслан Малиновский в своем Твиттере опубликовал сообщение со словами "Героям Слава", что очевидно ответ на последние слова украинского воина.
Героям Слава!— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) March 6, 2023
Чемпион WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) также отреагировал на новость о расстреле украинского военнопленного.
"Ответ воина. Слава Украине. Царство небесное герою", – сказал Усик.
Роман Зозуля также отреагировал на преступление рашистов:
"Ярость и боль от видео с казнью нашего воина. Рашисты расстреливали украинских патриотов сотни лет. И срока давности у подобных преступлений нет. Отомстим за каждого и будут навеки прокляты рашистские потомки.
Вечное уважение и память Герою!", - написал Зозуля.
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