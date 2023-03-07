Зеленский об убийстве пленного украинского воина россиянами: Мы найдем убийц

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 376-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента.

"Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина , который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!" Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!" И мы найдем убийц.

Благодаря нашему единству, благодаря нашей решимости, благодаря тому, что мы ценим всю Украину и каждого украинца, мы точно знаем результат этой войны. С первых дней войны мы знаем. В Украине будет всегда звучать: "Слава Украине!" И миллионы всегда будут отвечать: "Героям слава!" Всегда будет именно так. Украина не забудет подвига каждого и каждой, чья жизнь навеки отдана за свободу Украины.

Я благодарю всех, кто сейчас в бою за Украину! Спасибо каждому и каждому, кто помогает Украине! Вечная память и уважение всем, кто отдал свою жизнь за свободу для нашего народа! Вечная память и уважение всем украинским героям разных времен, которые мечтали и боролись за свободу для Украины! Украина – победит!, - сказал Зеленский.