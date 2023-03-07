"Все враги должны гореть в аду" – комментатор не сдержал эмоций после убийства россиянами пленного украинца
Героям Слава, чоловіче, Героям Слава!
фото из соцсетей
Известный украинский комментатор Игорь Бойко не смог сдержать эмоций после
Бойко высказался в прямом эфире матча АПЛ "Брентфорд" – "Фулхэм".
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