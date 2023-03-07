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"Все враги должны гореть в аду" – комментатор не сдержал эмоций после убийства россиянами пленного украинца

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Героям Слава, чоловіче, Героям Слава!

"Все враги должны гореть в аду" – комментатор не сдержал эмоций после убийства россиянами пленного украинца

фото из соцсетей

Новина українською

Известный украинский комментатор Игорь Бойко не смог сдержать эмоций после убийства российскими военными безоружного пленного украинского воина за слова "Слава Украине".

Бойко высказался в прямом эфире матча АПЛ "Брентфорд" – "Фулхэм".

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В статье: Брентфорд Фулхэм (Лондон) война с россией
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