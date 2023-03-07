Россияне за сутки совершили 37 атак у села к северу от Бахмута

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 7 марта, сообщает, что за прошедшие сутки украинские воины отбили более 140 атак противника на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

В частности, только возле села Дубово-Василовка, расположенного к северо-западу от Бахмута, враг совершил 37 атак. Также на Бахмутском направлении оккупанты вели наступление в районах населенных пунктов Белогоровка, Федоровка, Зализнянское, Ягодное и Ивановское – успеха не имели.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно проводили наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне ведут оборону. При этом обстреливают из артиллерии, минометов и танков районы населенных пунктов по всей линии столкновения, в том числе у границы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.