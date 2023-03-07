Сбитый Су-25 и больше 1000 ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 6 марта
Продуктивная работа ВСУ
Костянтин і Влада Ліберови
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 154830 (+1060) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3432 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6714 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 2456 (+23) ед,
- РСЗО – 488 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 253 (+3) ед,
- самолетов – 303 (+1) ед,
- вертолетов – 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2095 (+9),
- крылатые ракеты – 873 (+0),
- корабли / катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5323 (+16) ед,
- специальная техника – 236 (+2).
Данные уточняются.
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