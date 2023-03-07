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Жестоко расстрелянному россиянами военному ВСУ хотят присвоить звание Героя Украины

Общие новости
(1 голосов)

Его подвиг является выражением несокрушимости народа и украинского войска

Жестоко расстрелянному россиянами военному ВСУ хотят присвоить звание Героя Украины

фото из соцсетей

Новина українською

5 марта в Сети появилось ужасное видео расстрела украинского военного, попавшего в плен к российским оккупантам. В последние секунды своей жизни Герой произнес слова "Слава Украине!"

После установления всех обстоятельств и идентификации погибшего, фракция "Слуга Народа" намерена направить президенту Украины Владимиру Зеленскому обращение с просьбой присвоить воину звание Героя Украины (посмертно).

В то же время стало известно, что гражданка Украины узнала своего брата на видео расстрела рашистами украинского военного. Как сообщает продюсер BBC София Корчмарь-Тимошенко, женщина уверена в этом на 100%, однако пока просит подождать с обнародованием этих данных.

За имена убийц украинского защитника объявили награду, сумма постоянно растет. Сначала украинский адвокат и военный Маси Найем опубликовал пост, в котором предложил заплатить $1000 за имя убитого при условии достоверных доказательств. Также $2500 добавили еще три человека. В комментариях под публикацией пользователи предложили заплатить $1000 тому, кто назовет имена подонков, расстрелявших военного. В результате сумма вознаграждения за них составила около $20 000 и по состоянию на данный момент продолжает расти.

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В статье: война с россией Давид Арахамия
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Источник:
t.me/David_Arakhamia

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.03.2023 в 09:52
Горіти в пеклі катам
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