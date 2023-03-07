Украинский парамедик Тайра стала лауреатом премии Государственного департамента США
Церемония награждения состоится 8 марта в стенах Белого дома
Getty Images / Global Images Ukraine
Известная парамедик Юлия Паевская по прозвищу Тайра стала лауреатом Международной премии International Women of Courage (IWOC) со стороны Государственного департамента США. Наградой Тайра удостоена за необычайное мужество, которое она продемонстрировала в плену у россиян.
Церемония награждения состоится в среду, 8 марта, на территории Администрации действующего лидера США Джо Байдена. Ее проведут непосредственно первая леди США Джилл Байден и госсекретарь Энтони Блинкен.
Кроме Тайры, лауреатами премии стали представительницы Афганистана, Аргентины, Центральноафриканской Республики, Коста-Рики, Эфиопии, Иордании, Казахстана, Малайзии, Монголии и Польши.
Юлия Паевская – украинский волонтер и парамедик. В 2013 году она создала свою волонтерскую организацию "Ангелы Тайры". Позднее, с 2014-го по 2018-й вместе с командой помогала украинским военным на линии фронта на Донбассе.
В российский плен Тайра попала 16 марта 2022 года во время своей волонтерской деятельности в Мариуполе. В преддверии попадания в плен Паевская сделала тайную съемку материалов о зверствах армии РФ против мирного населения Украины – все материалы она передала СМИ. В плену она пережила жестокое обращение со стороны россиян: ее пытали, избивали, называли фашисткой и подвергали бесчеловечным условиям жизни. За три месяца плена Тайра похудела на 20 килограммов.
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