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В Вагнер берут пациентов из психдиспансеров, в армию РФ мобилизуют пенсионеров из Донецка

Общие новости
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У оккупантов значительные потери

В Вагнер берут пациентов из психдиспансеров, в армию РФ мобилизуют пенсионеров из Донецка

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вербовать пациентов психоневрологических диспансеров из-за огромных потерь в Украине. Это происходит на фоне его конфликта с министерством обороны РФ. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

В соцсетях появилось объявление о том, что теперь для вступления в ряды наемников не нужны справки от психиатра и нарколога, а также флюрограмма. Информацию о готовности брать на службу людей, проходивших лечение в психоневрологическом диспансере, подтвердили рекрутеры ЧВК. Интересно, что при этом в ЧВК не берут людей, "болеющих тяжелыми заболеваниями, которые препятствуют выполнению задач, страдающих наркоманией, а также переболевших гепатитом В, С".

Противник ежедневно несет значительные потери в личном составе, поэтому не прекращает принимать меры по их пополнению. Недавно во временно оккупированном Донецке военные комиссариаты получили указание об уточнении персональных учетных данных офицеров запаса в возрасте до 65 лет включительно. А также солдат, сержантов и прапорщиков запаса до 50 лет, как сообщает Генштаб.

В отеле "Донбасс" города Кадиевка временно оккупированной Луганской области работает военно-врачебная комиссия. Работа ВЛК направлена на признание годными раненых военнослужащих 2 армейского корпуса оккупационных войск, для последующего их возвращения в строй. Таким образом, российское военное руководство пытается оперативно восстанавливать свои подразделения.

Чтобы обезопасить своих военнослужащих, во временно оккупированном Луганске российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники в качестве казармы. В помещение уже завезены двухъярусные кровати для личного состава. В то же время руководство медицинского учреждения должно решить ряд вопросов размещения персонала и приема пациентов.

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В статье: война с россией ЧВК Вагнер евгений пригожин
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Источник:
moscowtimes.ru

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Комментарии (2)
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старий фан (Рівне)
07.03.2023 в 12:51
Телепні не розуміють, що цією новиною ви принижуєте ЗСУ. Чому тоді з дурнями та пенсіонерами не може під Бахмутом справитись ЗСУ?
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terber (ternopil)
07.03.2023 в 11:39
най всіх поголовно з донбасу мобілізуют
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