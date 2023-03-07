В Вагнер берут пациентов из психдиспансеров, в армию РФ мобилизуют пенсионеров из Донецка

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал вербовать пациентов психоневрологических диспансеров из-за огромных потерь в Украине. Это происходит на фоне его конфликта с министерством обороны РФ. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

В соцсетях появилось объявление о том, что теперь для вступления в ряды наемников не нужны справки от психиатра и нарколога, а также флюрограмма. Информацию о готовности брать на службу людей, проходивших лечение в психоневрологическом диспансере, подтвердили рекрутеры ЧВК. Интересно, что при этом в ЧВК не берут людей, "болеющих тяжелыми заболеваниями, которые препятствуют выполнению задач, страдающих наркоманией, а также переболевших гепатитом В, С".

Противник ежедневно несет значительные потери в личном составе, поэтому не прекращает принимать меры по их пополнению. Недавно во временно оккупированном Донецке военные комиссариаты получили указание об уточнении персональных учетных данных офицеров запаса в возрасте до 65 лет включительно. А также солдат, сержантов и прапорщиков запаса до 50 лет, как сообщает Генштаб.

В отеле "Донбасс" города Кадиевка временно оккупированной Луганской области работает военно-врачебная комиссия. Работа ВЛК направлена на признание годными раненых военнослужащих 2 армейского корпуса оккупационных войск, для последующего их возвращения в строй. Таким образом, российское военное руководство пытается оперативно восстанавливать свои подразделения.

Чтобы обезопасить своих военнослужащих, во временно оккупированном Луганске российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники в качестве казармы. В помещение уже завезены двухъярусные кровати для личного состава. В то же время руководство медицинского учреждения должно решить ряд вопросов размещения персонала и приема пациентов.