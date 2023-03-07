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Бундесвер показал, как ВСУ учатся на IRIS-T. США оценивают украинских пилотов в контексте подготовки на F-16

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Бундесвер показал, как ВСУ учатся на IRIS-T. США оценивают украинских пилотов в контексте подготовки на F-16

Бундесвер

Новина українською

Германия передала Украине новый пакет военной помощи и продолжает обучение бойцов ВСУ на самых современных системах ПВО IRIS-T. Немецкие военные, обучающие украинских бойцов, используют свой опыт работы с похожими системами, уже находящимися на вооружении в Германии, сообщает Бундесвер.

В учениях принимают около 40 украинских военных. Они учатся по ускоренному курсу, предусматривающему практику в 6-7 недель. IRIS-T SLM может сбивать цели на высоте до 20 км и на дальности до 40 км.

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В то же время два украинских пилота сейчас на военной базе в США проверяют свои навыки на авиасимуляторах. Так должны узнать, сколько времени им понадобится, чтобы научиться управлять разными военными самолетами США, включая F-16. Американский военный чиновник сообщил журналистам, что украинские пилоты были в Тусоне, штат Аризона, для ознакомления.

Один из чиновников сообщил CNN, что еще 10 украинских пилотов могут приехать в США для такой же оценки.

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В статье: война с россией F-16 IRIS-T
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Источник:
bundeswehr.de

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