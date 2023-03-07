Первые батареи Patriot и танки Leopard 2 уже прибыли в Украину – министр обороны Польши

Первые батареи Patriot уже в Украине, об этом глава Минобороны Мариуш Блащак сказал в интервью испанскому изданию Razon.

"Я должен подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям первые батареи ЗРК Patriot и танки Leopard 2 уже в Украине. Мы являемся не только основным пунктом передачи помощи, но и одним из крупнейших доноров".

Он добавил, что мириться с грубыми нарушениями международных прав и военными преступлениями нельзя, поскольку, если это допустить, президент РФ путин не остановится на достигнутом. По словам Блащака, Польша уже поставила Украине оружие в 2,2 млрд. евро.