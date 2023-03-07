В ВСУ предварительно установили имя воина, которого россияне расстреляли после слов "Слава Украине"

В Вооруженных силах предварительно установили личность военного, расстрелянного оккупантами. Об этом сообщает 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского.

"По предварительным данным, погибшим является военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура. Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут. В настоящее время тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз".

"Командование 30-й отдельной механизированной бригады и собратья Героя выражают искренние соболезнования его родным и близким. Месть будет неотвратимой".