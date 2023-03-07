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В ВСУ предварительно установили имя воина, которого россияне расстреляли после слов "Слава Украине"

Общие новости
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Герою Слава

В ВСУ предварительно установили имя воина, которого россияне расстреляли после слов "Слава Украине"

30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Новина українською

В Вооруженных силах предварительно установили личность военного, расстрелянного оккупантами. Об этом сообщает 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского.

"По предварительным данным, погибшим является военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура. Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе города Бахмут. В настоящее время тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз".

"Командование 30-й отдельной механизированной бригады и собратья Героя выражают искренние соболезнования его родным и близким. Месть будет неотвратимой".

"Расстрел безоружного пленника - циничное и дерзкое пренебрежение Нормами международного гуманитарного права и обычаев войны. Так совершают никчемные убийцы, но не воины. Российские оккупанты в очередной раз засвидетельствовали, что главной их целью в Украине является лишь зверское истребление украинцев. Ни одна смерть нашего воина не останется без возмездия, но мы сделаем это законным и справедливым способом – на поле боя, в суде или в международном трибунале… С холодной головой, с соблюдением правил войны и с честью мы обязательно отомстим за каждого! " – добавили в Генштабе.

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В статье: война с россией
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Источник:
facebook.com/30brigade

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.03.2023 в 12:54
Вічна Слава Герою!!!...
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