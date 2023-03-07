СБУ, ЦРУ, семья в Австрии. Лукашенко заявил, что за взрывом в Мачулищах стоит украинский IT-шник

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали "террориста украинских спецслужб" и его приспешников, которые "причастны к попытке диверсии по самолету А-50 на аэродроме Мачулищи".

Отметим, что ранее Лукашенко не признавал, что в Мачулищах что-либо случилось.

"Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ или с боку, или за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде бы, году. Айтишник или хорошо разбирается в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов".

Беспилотник, атаковавший самолет в Мачулищах, не заметили, потому что он был маленьким, отметил Лукашенко.

Напомним, 26 февраля днем стало известно, что на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси утром раздавались взрывы. Затем появилась информация, что поврежден российский военный самолет А-50. Были сообщения, что за этим стоят белорусские партизаны.